МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Росатом" провел испытания плазменного ракетного двигателя для космоса и получил уникальные результаты, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы получили на наших стендовых установках уникальные характеристики импульсного двигателя плазменного, с отдельным импульсом до 100 километров в секунду. Это, конечно, качественное превосходство над химическими решениями. Очень надеемся, что это тоже будет наш вклад в освоение дальнего космоса", - сказал Лихачев журналистам в рамках Российского космического форума в Национальном центре "Россия".
В 2023 году ученые "Росатома" изготовили ускоритель плазмы с внешним магнитным полем для прототипа плазменного ракетного двигателя с повышенными параметрами тяги (не менее 6 Н) и удельного импульса (не менее 100 км/с). Средняя мощность такого двигателя, работающего в импульсно-периодическом режиме, может достигать 300 кВт. Следующим этапом стало изготовление лабораторного образца, пригодного к полетам, его наземные испытания. В "Росатоме" отмечали, что работы по этому проекту идут успешно.
Ранее сообщалось, что создание плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт в будущем позволит обеспечить России достижение технологического лидерства в этой сфере и выйти на новый уровень покорения космоса, осуществлять межпланетные перелеты, а также регулярный обмен грузами между Землей и Луной.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.