Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" провел испытания плазменного ракетного двигателя - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 09.04.2026
"Росатом" провел испытания плазменного ракетного двигателя

Лихачев: "Росатом" провел испытания плазменного ракетного двигателя

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Росатом"
Стенд госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Росатом" провел испытания плазменного ракетного двигателя для космоса и получил уникальные результаты, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы получили на наших стендовых установках уникальные характеристики импульсного двигателя плазменного, с отдельным импульсом до 100 километров в секунду. Это, конечно, качественное превосходство над химическими решениями. Очень надеемся, что это тоже будет наш вклад в освоение дальнего космоса", - сказал Лихачев журналистам в рамках Российского космического форума в Национальном центре "Россия".
В 2023 году ученые "Росатома" изготовили ускоритель плазмы с внешним магнитным полем для прототипа плазменного ракетного двигателя с повышенными параметрами тяги (не менее 6 Н) и удельного импульса (не менее 100 км/с). Средняя мощность такого двигателя, работающего в импульсно-периодическом режиме, может достигать 300 кВт. Следующим этапом стало изготовление лабораторного образца, пригодного к полетам, его наземные испытания. В "Росатоме" отмечали, что работы по этому проекту идут успешно.
Ранее сообщалось, что создание плазменного ракетного двигателя мощностью в несколько сотен киловатт в будущем позволит обеспечить России достижение технологического лидерства в этой сфере и выйти на новый уровень покорения космоса, осуществлять межпланетные перелеты, а также регулярный обмен грузами между Землей и Луной.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
РоссияЗемляЛунаАлексей ЛихачевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала