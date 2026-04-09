03:17 09.04.2026 (обновлено: 03:33 09.04.2026)
РИА Новости обнаружило новые могилы наемников США, уничтоженных на Украине

ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. РИА Новости нашло в США новые могилы американских наемников из числа ветеранов боевых действий в Ираке и Афганистане, воевавших на стороне киевского режима.
Один из погибших американцев – Кори Навроцки из штата Пенсильвания. По данным издания Newsweek, этот ветеран морской пехоты с 20-летним стажем был на боевых задания в Ираке, Афганистане и Кувейте.
Навроцки был ликвидирован при попытке прорыва украинской ДРГ в Брянскую область в конце октября 2024 года. Об обстоятельствах его смерти, в частности, говорил в июле 2025 года член палаты представителей штата Пенсильвания Стивен Малагари. Эту информацию подтверждал телеканал CNN и другие СМИ.
Корреспондент РИА Новости выяснил, что Навроцки похоронен на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне.
Уроженец Техаса Эрик Гигглмен, как следует из его некролога, прослужил в американской армии восемь лет (2013-2021), был в двух боевых "командировках" в Афганистане. В апреле 2022 года Гигглмен выступил на стороне ВСУ и, как следует из некролога, был убит в ноябре 2025 года в Запорожской области. Он похоронен в родном штате.
Еще один ликвидированный наемник – Круз Майкл Брайан. Он 14 лет прослужил в нацгвардии штата Орегон и также выполнял "боевые задания" в Афганистане и Ираке, писали издания Nugget Newspaper и Prineville Review.
По данным этих СМИ, Брайан примкнул к украинским боевикам в июне 2024 года, а уже через несколько недель, в июле того же года, был ликвидирован в ходе артобстрела. Мужчина похоронен на родине.
Минобороны России не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Специальная военная операция на УкраинеИракАфганистанПенсильванияВооруженные силы Украины
 
 
