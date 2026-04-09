Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в пятницу на фоне непогоды, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега не прекратятся до конца дня 10 апреля, на дорогах возможна гололедица. Завтра с 03.00 мск и до конца дня возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными в непогоду", - говорится в сообщении в мессенджере Max.