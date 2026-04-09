Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 09.04.2026
Москвичи рассказали, о чем чаще всего лгут

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Прохожие на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Перейти в медиабанк
Прохожие на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Жители столицы в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД рассказали, о чем лгут чаще всего.
"Чаще всего люди лгут об уровне своего дохода. Они хотят выглядеть лучше. Все помнят нашумевшие ролики с Патриарших прудов, где интервьюируемые говорят, что зарабатывают миллион в час, а на самом деле, возможно, приехали туда на метро", – сказал один из респондентов.
Другая опрошенная отметила, что никто не любит говорить о своих косяках, а также часто лгут о своей личной жизни и о том, как закончились предыдущие отношения.
Кроме того, один из респондентов отметил, что родственники при встречах часто бывают не слишком честны друг с другом. Другая собеседница издания выразила мнение, что зачастую не отличаются честностью и коллеги по работе, по ее мнению, все мы надеваем маски в общении с другими людьми.
"Многое зависит от количества комплексов человека. Кто-то врет о деньгах, потому что у него их не хватает, кто-то – об отношениях, потому что их нет", – считает молодой человек.
Ряд опрошенных допустили, что у лжи есть и гендерные особенности: например, многие женщины не хотят говорить о возрасте, скрывают его. Однако, собеседники газеты подчеркнули, что иногда ложь – во благо.
ОбществоМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала