Москвичи рассказали, о чем чаще всего лгут

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Жители столицы в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД рассказали, о чем лгут чаще всего.

"Чаще всего люди лгут об уровне своего дохода. Они хотят выглядеть лучше. Все помнят нашумевшие ролики с Патриарших прудов, где интервьюируемые говорят, что зарабатывают миллион в час, а на самом деле, возможно, приехали туда на метро", – сказал один из респондентов.

Другая опрошенная отметила, что никто не любит говорить о своих косяках, а также часто лгут о своей личной жизни и о том, как закончились предыдущие отношения.

Кроме того, один из респондентов отметил, что родственники при встречах часто бывают не слишком честны друг с другом. Другая собеседница издания выразила мнение, что зачастую не отличаются честностью и коллеги по работе, по ее мнению, все мы надеваем маски в общении с другими людьми.

"Многое зависит от количества комплексов человека. Кто-то врет о деньгах, потому что у него их не хватает, кто-то – об отношениях, потому что их нет", – считает молодой человек.