МЧС предупредило о снеге и гололедице в Москве
18:21 09.04.2026
МЧС предупредило о снеге и гололедице в Москве

В Москве с вечера четверга до вечера пятницы ожидаются снег и гололедица

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Снег и гололедица ожидаются с вечера четверга до вечера пятницы в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"В период с 21.00 9 апреля до 21.00 10 апреля местами в Москве ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица, с 3 часов 10 апреля порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали водителей быть внимательными за рулем и парковаться в безопасных местах, а пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Религиозные праздникиПроисшествия
 
 
