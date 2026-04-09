МЧС предупредило о снеге и гололедице в Москве

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Снег и гололедица ожидаются с вечера четверга до вечера пятницы в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"В период с 21.00 9 апреля до 21.00 10 апреля местами в Москве ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица, с 3 часов 10 апреля порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали водителей быть внимательными за рулем и парковаться в безопасных местах, а пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.