В Москве провели 840 тысяч исследований качества воды с начала года
16:16 09.04.2026
В Москве провели 840 тысяч исследований качества воды с начала года

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Станция водоподготовки в Москве
Станция водоподготовки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году 840 тысяч исследований качества воды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их порядка 200. Качество воды контролируем на всем пути ее движения - от водоисточника до конечного потребителя, в этом году уже провели 840 тысяч различных анализов", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что забор проб выполняется в 250 точках, параллельно с лабораторным контролем работают более 600 автоматических анализаторов, фиксирующих данные в режиме реального времени.
"Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки. Проводимые исследования подтверждают соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем нормативам", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежедневно Москва потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Так, водоподготовка ведется на четырех станциях - Северной, Восточной, Западной и Рублевской.
Газовая плита - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В Москве в первом квартале проверили около 400 тысяч газовых плит
8 апреля, 09:16
 
