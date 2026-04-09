Москвичам рассказали о погоде в четверг

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мокрый снег с дождем, порывистый ветер до 15 метров в секунду, температура воздуха до плюс четырех градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В четверг в Москве облачно, временами осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами возможно налипание мокрого снега на ветви деревьев и провода, что может привести к обломке ветвей и отрыву проводов. Температура на три-четыре градуса ниже климатической нормы. В Москве плюс два - плюс четыре, по области от нуля до плюс пяти градусов", - рассказал Леус

Синоптик отметил, что в отдельный районах, преимущественно в Подмосковье , в утренние и вечерние часы возможно образование гололедицы.

"Ветер будет дуть северного направления. Он будет сильным и порывистым, его скорость может достигать 5-10 метров в секунду, в порывах 15 метров в секунду", - подчеркнул он.