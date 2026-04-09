Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:38 09.04.2026
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Перейти в медиабанк
Прохожие в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мокрый снег с дождем, порывистый ветер до 15 метров в секунду, температура воздуха до плюс четырех градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В четверг в Москве облачно, временами осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами возможно налипание мокрого снега на ветви деревьев и провода, что может привести к обломке ветвей и отрыву проводов. Температура на три-четыре градуса ниже климатической нормы. В Москве плюс два - плюс четыре, по области от нуля до плюс пяти градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что в отдельный районах, преимущественно в Подмосковье, в утренние и вечерние часы возможно образование гололедицы.
"Ветер будет дуть северного направления. Он будет сильным и порывистым, его скорость может достигать 5-10 метров в секунду, в порывах 15 метров в секунду", - подчеркнул он.
По словам специалиста, атмосферное давление ожидается близкое к норме, в течение дня оно будет меняться мало. Барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба.
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала