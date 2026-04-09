Москвичей предупредили о поддельных письмах якобы от медучреждений

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мошенники массово отправляют поддельные письма на электронную почту, имитируя рассылку от медучреждений, и получают доступ к персональным данным пользователей, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

"Внимание: остерегайтесь мошенников. Злоумышленники массово отправляют поддельные письма на электронную почту, имитируя рассылку от медучреждений. Как устроена их схема? Пользователю приходит письмо с предложением подтвердить актуальность обслуживания в поликлинике, сделать это предлагается по ссылке на поддельный сайт", - говорится в сообщении ведомства на платформе Мах

Отмечается, что, когда пользователь переходит по ссылке, мошенники получают его номер телефона. Они звонят, притворяясь сотрудником регистратуры, или под предлогом взлома "Госуслуг", и просят назвать код из сообщения, чтобы получить доступ к аккаунту пользователя.