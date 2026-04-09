Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 09.04.2026
Москвичей предупредили о поддельных письмах якобы от медучреждений

Женщина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мошенники массово отправляют поддельные письма на электронную почту, имитируя рассылку от медучреждений, и получают доступ к персональным данным пользователей, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
"Внимание: остерегайтесь мошенников. Злоумышленники массово отправляют поддельные письма на электронную почту, имитируя рассылку от медучреждений. Как устроена их схема? Пользователю приходит письмо с предложением подтвердить актуальность обслуживания в поликлинике, сделать это предлагается по ссылке на поддельный сайт", - говорится в сообщении ведомства на платформе Мах.
Отмечается, что, когда пользователь переходит по ссылке, мошенники получают его номер телефона. Они звонят, притворяясь сотрудником регистратуры, или под предлогом взлома "Госуслуг", и просят назвать код из сообщения, чтобы получить доступ к аккаунту пользователя.
"Помните: не переходите по подозрительным ссылкам и не сообщайте никому код для доступа к "Госуслугам". Московские медучреждения не отправляют ссылок для "подтверждения" записей", - подчеркивается в сообщении.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Россиян предупредили о схеме мошенничества с судебными повестками
13 марта, 18:29
 
ОбществоМосквамошенники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала