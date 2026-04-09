Рейтинг@Mail.ru
Юрист назвала популярные мошеннические схемы в преддверии Пасхи - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:50 09.04.2026
Юрист назвала популярные мошеннические схемы в преддверии Пасхи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Мошенники убеждают граждан в возможности списать задолженности в честь Пасхи, получить пасхальные подарки и "поставить свечу за здравие онлайн", после чего воруют данные, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
"Мошенники убеждают граждан в возможности списать задолженности в честь Пасхи. Такие сообщения поступают от злоумышленников из фальшивых банковских приложений или по телефону – для списания долга они просят граждан передать личные данные, коды из СМС или другую информацию", - сказала юрист.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Мошенники рассылают россиянам уведомления о соцвыплатах к Пасхе
31 марта, 03:03
Как отметила Браун, также аферисты в преддверии Пасхи активно используют в своих преступлениях религиозную составляющую – так, они создают фальшивые сайты, где предлагают "написать записки о здравии на Пасху" или "поставить свечу за здравие онлайн". После перехода на подобные ресурсы персональные данные пользователя попадают к преступникам.
Помимо этого, злоумышленники создают фальшивые сайты маркетплейсов и интернет-магазинов, оформляя их в пасхальной тематике.
По словам Браун, также мошенники рассылают сообщения от ботов в мессенджерах с информацией о якобы розыгрышах и акциях в честь праздника и поздравления с фишинговыми ссылками.
"Мошенники создают в Telegram чат-боты, предлагающие получить пасхальные подарки или премиум-подписку от имени Telegram, Roblox или маркетплейсов. Чтобы получить бонусы в виде "Пасхальных яиц" предлагают подписаться на сомнительные каналы "спонсоров", - отметила юрист.
Она добавила, что некоторые мошеннические боты убеждают жертв подписаться на Telegram-каналы с целью инвестирования.
Мужчина - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Мошенники создают фейковые аккаунты православных храмов перед Пасхой
1 апреля, 17:09
 
TelegramПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала