Мошенники стали чаще использовать сложные схемы с несколькими звонками

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мошенники перестали ограничиваться в своих схемах одним звонком и стали активно использовать сложные схемы с двумя и более звонками, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".

"В первом квартале 2026 года в России выросло количество мошеннических звонков с использованием сложных многоступенчатых схем. По данным сервиса " МТС Защитник", если в 2025 году злоумышленники часто ограничивались одним звонком, то теперь в ход идут две и более попытки обмануть россиян. Количество таких звонков выросло на 4% по сравнению с первым кварталом прошлого года", - сообщили в сервисе.

Сложные схемы предполагают цепочку звонков с целью завоевать доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные. Главная цель мошенников - пожилые люди старше 65 лет, на них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков. Стандартные методы обмана становятся все менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением.

Так, на первом месте - звонки от имени государственных органов (25%). На втором - мошеннические схемы, связанные с пенсионными и социальными вопросами (17%). Также злоумышленники звонят под предлогом инвестиций и дополнительного легкого дохода (16%).

Аналитики отмечают, что чаще всего злоумышленники звонят с 11.00 до 12.00. В эти часы дети и молодежь на учебе, взрослые - на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни. Этим и пользуются мошенники, чтобы застать жертву врасплох.