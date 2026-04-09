Мошенники начали запугивать пенсионеров "отменой выплат пенсии" - РИА Новости, 09.04.2026
02:48 09.04.2026
Мошенники начали запугивать пенсионеров "отменой выплат пенсии"

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники начали применять новую тактику обмана пожилых россиян, представляясь сотрудниками отделов кадров с их прежних мест работы и угрожая отменой пенсий, выяснило РИА Новости.
"Мне позвонила женщина якобы из отдела кадров моей последней работы и сказала, что сейчас происходит перерасчет пенсий, но в Пенсионном фонде произошел сбой и надо туда заехать с документами до конца месяца, иначе пенсию не выплатят", - рассказала РИА Новости москвичка.
Злоумышленники настойчиво пытались записать женщину на прием в Пенсионный фонд. Когда она попыталась прекратить разговор, мошенники проявили агрессию, перезвонили и начали требовать объяснений, почему она "бросает трубку".
Ранее эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава рассказал РИА Новости, что мошенники стали сообщать о якобы неучтенном трудовом стаже и обещать не только прибавку к пенсии с апреля, но и крупную денежную компенсацию за прошлые годы, если срочно подать заявление.
