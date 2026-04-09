Мошенники начали запугивать пенсионеров "отменой выплат пенсии"

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники начали применять новую тактику обмана пожилых россиян, представляясь сотрудниками отделов кадров с их прежних мест работы и угрожая отменой пенсий, выяснило РИА Новости.

"Мне позвонила женщина якобы из отдела кадров моей последней работы и сказала, что сейчас происходит перерасчет пенсий, но в Пенсионном фонде произошел сбой и надо туда заехать с документами до конца месяца, иначе пенсию не выплатят", - рассказала РИА Новости москвичка.

Злоумышленники настойчиво пытались записать женщину на прием в Пенсионный фонд. Когда она попыталась прекратить разговор, мошенники проявили агрессию, перезвонили и начали требовать объяснений, почему она "бросает трубку".