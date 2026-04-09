Россиян предупредили об опасных пасхальных открытках - РИА Новости, 09.04.2026
01:32 09.04.2026
Россиян предупредили об опасных пасхальных открытках

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мошенники рассылают россиянам в мессенджерах опасные пасхальные открытки, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники рассылают россиянам фишинговые "открытки" и вирусный контент в преддверии Пасхи", - рассказали там.
При этом мошенники рассылают такие "открытки" в предложениях присоединиться к конкурсам на пасхальную тематику, в сборах на пожертвования или даже в предложениях купить кулич.
Кроме того, злоумышленники маскируют вирусы под ссылки на якобы ожидающиеся "эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя" или "прямые эфиры с Благодатным огнем", рассказали в "Мошеловке".
Там посоветовали не переходить по ссылкам от неизвестных источников на такие "трансляции", а пользоваться только официальными каналами.
