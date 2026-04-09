Мошенники обманывают россиян при получении французских виз

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Посольство Франции в России заявило РИА Новости, что обращает внимание россиян на многочисленные мошеннические схемы, связанные с агентствами, предлагающими свои услуги в вопросах получения виз.

"Посольство обращает внимание российских граждан на наличие многочисленных мошеннических схем, связанных с агентствами, предлагающими свои услуги в вопросах получения виз, часто за высокую цену и, порой, не совсем добросовестным образом", - указали в дипмиссии.