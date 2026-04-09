Моряки, спасшиеся с атакованного ВСУ сухогруза, вернулись домой

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Моряки, которым удалось спастись с потерпевшего крушение после атаки ВСУ в Азовском море сухогруза, вернулись домой, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо ранее рассказал, что на борту сухогруза было 11 членов экипажа. Восемь спаслось, трое погибли. Капитан госпитализирован, остальным морякам помощь оказана амбулаторно.
6 апреля, 13:17
"Команда вынуждена была эвакуироваться из судна и с помощью спасательного борта, который был на судне, добралась до берега (Херсонской области – ред.), и там моряки дали о себе знать. Им оказали полную поддержку. Местные жители вызвали спасательные службы, медиков. Моряки были размещены, им дали возможность согреться и обогреться, накормили. Они несколько дней побыли, а после этого все уехали по своим домам. К счастью, родные и близкие их увидели... Вчера мне доложили, что все уже разъехались к своим родным и близким", - сказал губернатор.
Сальдо 5 апреля сообщил, что сухогруз типа "Волго-Балт", атакованный украинским БПЛА, потерпел крушение в Азовском море. Экипаж покинул судно и смог добраться до берега. Капитан сухогруза госпитализирован, остальным морякам оказана помощь амбулаторно. Старший помощник капитана погиб, судьба ещё двух человек оставалась неизвестной.
Девятого апреля Сальдо сообщил РИА Новости, что сухогруз, на борту которого находилось три тысячи тонн пшеницы, отбуксирован в район поселка Кучугуры Краснодарского края. Тела двоих моряков, которые считались пропавшими без вести, нашли на борту.