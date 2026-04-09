Мишустин заявил о важности укрепления позиций России в космосе

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Укрепление позиций России в космосе важно для повышения качества жизни россиян и обеспечения безопасности страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин на заседании кабмина подчеркнул, что в России гордятся тем, что именно отечественные ученые открыли дорогу человечеству в околоземное пространство.
"Важно укреплять позиции России как одной из ведущих космических держав. Это имеет большое значение для роста экономики, повышения качества жизни людей и для обеспечения безопасности государства", – отметил глава правительства.
В России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса, РИА Новости выступает ее информационным партнером.
День космонавтики в России отмечается 12 апреля. В этом году исполняется 65 лет полету первого космонавта – Юрия Гагарина.
