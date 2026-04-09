"Металлург" – "Торпедо": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 9 апреля

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" и нижегородское "Торпедо" проведут первый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
Во сколько начало
Встреча состоится 9 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Завершен
03:22 • Даниил Вовченко
(Дерек Барак, Сергей Толчинский)
06:16 • Владимир Ткачев
(Данила Паливко)
07:37 • Данила Паливко
(Руслан Исхаков)
09:21 • Никита Михайлис
(Руслан Исхаков)
12:39 • Владислав Фирстов
(Амир Гараев, Богдан Конюшков)
15:18 • Василий Атанасов
14:45 • Владислав Фирстов
(Богдан Конюшков, Антон Сизов)