В Мексике вдова подралась с любовницей мужа на его похоронах - РИА Новости, 09.04.2026
12:35 09.04.2026 (обновлено: 13:12 09.04.2026)
В Мексике вдова подралась с любовницей мужа на его похоронах

Heraldo de Mexico: в Мексике вдова подралась с любовницей мужа над его гробом

© Heraldo de MexicoВдова подралась с женщиной над гробом мужа в Мексике
Вдова подралась с женщиной над гробом мужа в Мексике - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Heraldo de Mexico
Вдова подралась с женщиной над гробом мужа в Мексике
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Мексике на похоронах вдова подралась с женщиной, заявившей, что она была любовницей ее умершего мужа, пишет издание Heraldo de Mexico.
"Во время похорон мужчины две женщины, утверждавшие, что были его возлюбленными, подрались на глазах у ошеломленных присутствующих", — говорится в публикации.
По информации издания, вдова покойного подошла к одной из женщин, которая очень сильно плакала, чтобы узнать, кем она ему приходилась. Та заявила, что была его любовницей.
"Женщины начали ссориться прямо над гробом на глазах у изумленных присутствующих; словесная перепалка быстро переросла в толкотню, а затем и в драку, нарушив атмосферу скорби в доме", — отмечает газета.
На записи с похорон видно, как женщины сцепились над гробом и едва не опрокинули его.
