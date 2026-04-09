В Мексике вдова подралась с любовницей мужа на его похоронах

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Мексике на похоронах вдова подралась с женщиной, заявившей, что она была любовницей ее умершего мужа, пишет издание Heraldo de Mexico

"Во время похорон мужчины две женщины, утверждавшие, что были его возлюбленными, подрались на глазах у ошеломленных присутствующих", — говорится в публикации.

По информации издания, вдова покойного подошла к одной из женщин, которая очень сильно плакала, чтобы узнать, кем она ему приходилась. Та заявила, что была его любовницей.

"Женщины начали ссориться прямо над гробом на глазах у изумленных присутствующих; словесная перепалка быстро переросла в толкотню, а затем и в драку, нарушив атмосферу скорби в доме", — отмечает газета.