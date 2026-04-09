Мартьянов: ВТБ в этом году сосредоточен на развитии ИИ-советников - РИА Новости, 09.04.2026
18:03 09.04.2026
Мартьянов: ВТБ в этом году сосредоточен на развитии ИИ-советников

Алексей Мартьянов: ВТБ в 2026 году сосредоточен на развитии ИИ-советников

Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В этом году банк сосредоточен на развитии ИИ-советников, а в 2027 году рассматривает переход к сценариям автономных агентских действий — включая переводы и покупки, рассказал руководитель департамента развития клиентской базы, старший вице-президент ВТБ Алексей Мартьянов на сессии "ИИ-агенты в бизнесе" в рамках международной конференции Data Fusion.
ИИ-агенты банка сегодня работают в двух направлениях. Для сотрудника находят нужные данные в системах, учитывают контекст обращения и позволяют быстрее и качественнее отвечать на запрос. В клиентских сценариях ИИ-советник уже помогает собирать инвестиционный портфель под риск-профиль и готовить рекомендации.
Исследования финансовой организации показывают, что клиенты готовы пользоваться ИИ-советами, но финальное решение по значимым действиям пока предпочитают оставлять за собой.
В 2026 году банк делает ставку на ИИ-советниках, позволяющих клиентам максимизировать выгоду, объединяться с семьей и близкими, подбирать подходящие решения для повседневных задач. В 2027 году планируется переходить к более автономным агентским сценариям, в которых ИИ-агент сможет совершать отдельные действия в интересах клиента в рамках заранее заданных лимитов — например, оплачивать покупки или выполнять переводы в пределах согласованной суммы.
"Для нас ИИ-агенты — это рабочий инструмент, который должен давать понятный результат и клиенту, и бизнесу. Поэтому мы идем поэтапно: от сценариев помощи и рекомендаций — к более самостоятельным действиям там, где для этого есть доверие, качественные данные и понятные правила", — цитирует пресс-служба ВТБ Мартьянова.
 
