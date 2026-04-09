Манутров призвал к расширению международной кооперации по космосу

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российская Федерация неизменно настроена на расширение международной кооперации по вопросам космической повестки, заявил в четверг первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Поскольку в форуме принимают участие представители около 40 государств, хотел бы особо подчеркнуть неизменный настрой России на расширение международной кооперации по вопросам космической повестки. В этой части у нас выстроено тесное партнерство с Индией, Китаем, Казахстаном, Белоруссией. Готовится программа сотрудничества с Мьянмой", - сказал Мантуров на пленарном заседании Российского космического форума в Национальном центре "Россия".
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
