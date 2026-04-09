Мантуров рассказал о суверенитете России в космической отрасли

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Базовым приоритетом космической отрасли России является обеспечение ее технологического суверенитета, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Россия твердо привержена задаче обеспечения технологического суверенитета космической отрасли. Это наш базовый приоритет", - сказал в Мантуров на пленарном заседании Российского космического форума в Национальном центре "Россия". Вместе с тем, Россия готова и всегда рада взаимовыгодному партнерству, добавил он.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.