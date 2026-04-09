Мантуров рассказал о расширении сети ГЛОНАСС в дружественных странах

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сеть наземных станций системы ГЛОНАСС расширяется на территории дружественных стран, сообщил в четверг первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"На территории дружественных стран расширяется сеть наземных станций российской системы ГЛОНАСС", - сказал в Мантуров на пленарном заседании Российского космического форума в Национальном центре "Россия".