Мантуров рассказал о расширении сети ГЛОНАСС в дружественных странах

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сеть наземных станций системы ГЛОНАСС расширяется на территории дружественных стран, сообщил в четверг первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"На территории дружественных стран расширяется сеть наземных станций российской системы ГЛОНАСС", - сказал в Мантуров на пленарном заседании Российского космического форума в Национальном центре "Россия".
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
Баканов рассказал о работе наземных станций ГЛОНАСС
7 апреля, 11:33