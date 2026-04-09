Мантуров рассказал о расширении сети ГЛОНАСС в дружественных странах - РИА Новости, 09.04.2026
16:52 09.04.2026 (обновлено: 17:08 09.04.2026)
Мантуров рассказал о расширении сети ГЛОНАСС в дружественных странах

Мантуров: сеть наземных станций ГЛОНАСС расширяется в дружественных странах

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сеть наземных станций системы ГЛОНАСС расширяется на территории дружественных стран, сообщил в четверг первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"На территории дружественных стран расширяется сеть наземных станций российской системы ГЛОНАСС", - сказал в Мантуров на пленарном заседании Российского космического форума в Национальном центре "Россия".
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
