Мантуров рассказал о развитии проекта российской орбитальной базы

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Проект российской орбитальной станции входит в активную фазу, сообщил в четверг первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Для нашей страны на особом месте находится пилотируемая космонавтика. Чтобы обеспечить непрерывное пребывание в космосе в активную фазу входит проект российской орбитальной станции. Решение сохранить орбиту на уровне 56,1 градуса позволит опираться на уже созданный задел, задействованный в российском сегменте Международной космической станции. Он будет модернизирован и состыкован с новыми модулями. Ключевым для нас является 2028 год", - сказал Мантуров на пленарном заседании Российского космического форума в Национальном центре "Россия".
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.