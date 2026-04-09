"Макларен" объявил о будущем переходе гоночного инженера "Ред Булл"

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Команда "Формулы-1" "Макларен" на своем официальном сайте объявила о будущем переходе в британскую "конюшню" гоночного инженера "Ред Булл" Джанпьеро Ламбьязе.
Ламбьязе займет должность главного гоночного директора. Он присоединится к новой команде по истечении его действующего контракта с "Ред Булл" - не позднее 2028 года.
Ламбьязе работает в "Ред Булл" на протяжении 12 лет. С 2016 года он является гоночным инженером Макса Ферстаппена, который за это время завоевал четыре чемпионских титула "Формулы-1". Нидерландец под руководством Ламбьязе выиграл 71 гонку. Соглашение Ферстаппена с "Ред Булл" рассчитано до конца 2028 года.