Антон Макарский показал фото подросших детей

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Актер Антон Макарский впервые за долгое время показал, как выросли его наследники. Он вместе с женой и детьми снялся в очень стильной фотосессии.

"Какая красивая семья"

Виктория Макарская устроила в своем блоге настоящий семейный фотоальбом. Актриса и певица выложила бэкстейдж с семейной фотосессии , в которой участвовали ее муж — актер Антон Макарский , а также двое детей: дочь Маша и сын Ваня.

"Как же быстро растут детки. Машуне в сентябре уже 14! Ванечке в мае — 11! — написала Макарская. — Семейная фотосессия прошла быстро и весело".

Подписчики тут же ответили восторженной реакцией. И неудивительно: дети Макарских действительно заметно выросли. Особенно много комплиментов досталось дочери:

"Какая Машенька — красавица! Просто невеста! Чудесные вы, Макарские, счастья вашей семье!", "Маша такая взрослая, красотка, у вас замечательные детки!"

Заложник романтического амплуа

Актер Антон Макарский проснулся знаменитым в одночасье — после выхода сериала "Бедная Настя". Роль князя принесла ему не только всенародную любовь, но и статус одного из самых востребованных актеров страны.

После этого сериала режиссеры наперебой предлагали ему роли. Гонорары росли. Фильмы и сериалы с его участием выходили один за другим. Фильмография перевалила за 70 ролей. Он активно участвовал в телешоу, подогревая интерес к своей персоне.

И вдруг — тишина. Макарский практически исчез из большого кино.

Все дело в том, что после оглушительного успеха актер стал заложником амплуа. Нужен романтический герой? Зовите Макарского.

"За полтора года отказался от съемок в 16 картинах! Больше не могу в этом сниматься! Партнерши одинаковые, слова одинаковые", — признавался Макарский.

С будущей женой артист встретился на кастинге в мюзикл "Метро". Отношения развивались стремительно. Уже на следующее утро после первой ночи в ее квартире Антон сделал предложение. Через год пара обвенчалась. Еще через три — расписалась в загсе.

Долгожданное семейное счастье

Долгое время Виктория Макарская не могла забеременеть. Тогда супруги отправились по святым местам. Когда надежды уже не оставалось и Макарские смирились с мыслью, что останутся бездетными, произошло чудо.