Ливия взяла на буксир российский газовоз, поврежденный при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 09.04.2026
16:40 09.04.2026 (обновлено: 17:24 09.04.2026)
Ливия взяла на буксир российский газовоз, поврежденный при атаке дронов ВСУ

© Фото : General Administration for Coast Security — Российский танкер Arctic Metagaz
КАИР, 9 апр - РИА Новости. Официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям Ливии сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз", поврежденный при атаке украинских дронов в Средиземном море, взят на буксир.
"Увенчалась успехом операция по повторному закреплению судна и восстановлению контроля над ним посредством буксира "Марадиф", предоставленного Ливийской нефтяной корпорацией", - говорится в заявлении официального представителя.
При этом, согласно документу, спасательные службы Ливии находятся в повышенной готовности для завершения операции.
В прошлый четверг ливийское управление портов и морского транспорта сообщило, что власти из-за погодных условий потеряли контроль над российским газовозом, поврежденным в Средиземном море при атаке со стороны украинских дронов. Как заявил РИА Новости представитель ливийского комитета по ситуации с "Арктик Метагаз" Халед Гулям, из-за непогоды и сильных волн трос, связывавший газовоз с буксиром, оборвался.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины, предположительно, с побережья Ливии в непосредственной близости от территориальных вод Мальты.
Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, после атаки лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись.
