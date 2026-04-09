Лихачев рассказал о предложениях России по иранскому урану - РИА Новости, 09.04.2026
14:36 09.04.2026 (обновлено: 14:39 09.04.2026)
Лихачев рассказал о предложениях России по иранскому урану

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Предложения России по возможному техническому решению вопроса обогащенного иранского урана остаются "на столе", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Наше предложение остается "на столе", его неоднократно высказывал президент Российской Федерации. И мы с технической точки зрения обсуждали - для нас нет никаких проблем, как забрать уран, понизить его обогащение, расплатиться с иранскими друзьями природным ураном, ураном природного уровня обогащения, или деньгами или какими-то другими интересными для них поставками", - сказал Лихачев журналистам.
РоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
