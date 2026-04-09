Лихачев рассказал о предложениях России по иранскому урану

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Предложения России по возможному техническому решению вопроса обогащенного иранского урана остаются "на столе", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Наше предложение остается "на столе", его неоднократно высказывал президент Российской Федерации. И мы с технической точки зрения обсуждали - для нас нет никаких проблем, как забрать уран, понизить его обогащение, расплатиться с иранскими друзьями природным ураном, ураном природного уровня обогащения, или деньгами или какими-то другими интересными для них поставками", - сказал Лихачев журналистам.