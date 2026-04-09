"Астон Вилла" обыграла "Болонью" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Астон Вилла" одержал победу над итальянской "Болоньей" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.
Встреча в Болонье завершилась в пользу гостей со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Эзри Конса (44-я минута) и Олли Уоткинс (51, 90+4). У проигравших отличился Джонатан Роу (90).
09 апреля 2026 • начало в 22:00
Ответная встреча состоится в Бирмингеме 16 апреля.
В других матчах 1/4 финала португальский "Порту" на своем поле сыграл вничью с английским "Ноттингем Форест" со счетом 1:1, а немецкий "Фрайбург" одержал домашнюю победу над испанской "Сельтой" - 3:0.