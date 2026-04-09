"Астон Вилла" обыграла "Болонью" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
23:59 09.04.2026 (обновлено: 00:01 10.04.2026)
"Астон Вилла" обыграла "Болонью" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Астон Вилла" одержал победу над итальянской "Болоньей" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.
Встреча в Болонье завершилась в пользу гостей со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Эзри Конса (44-я минута) и Олли Уоткинс (51, 90+4). У проигравших отличился Джонатан Роу (90).
Лига Европы УЕФА
09 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Болонья
1 : 3
Астон Вилла
90‎’‎ • Джонатан Роу
44‎’‎ • Эзри Конса
(Юри Тилеманс)
51‎’‎ • Олли Уоткинс
90‎’‎ • Олли Уоткинс
(Юри Тилеманс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ответная встреча состоится в Бирмингеме 16 апреля.
В других матчах 1/4 финала португальский "Порту" на своем поле сыграл вничью с английским "Ноттингем Форест" со счетом 1:1, а немецкий "Фрайбург" одержал домашнюю победу над испанской "Сельтой" - 3:0.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Брага" и "Бетис" сыграли вничью в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
8 апреля, 21:48
 
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Ак Барс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Астон Вилла
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ноттингем Форрест
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Сельта
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    АЕК Афины
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фиорентина
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Страсбур
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шахтер Донецк
    АЗ Алкмар
    3
    0
