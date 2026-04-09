В Курске возбудили дело после повреждения могильных плит на мемориале

КУРСК, 9 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту повреждения могильных плит во время ремонтных работ на мемориале Памяти павших в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Правоохранители возбудили уголовное дело по факту повреждений могильных плит на мемориале Памяти павших в Курске. Статья — 243.4 УК РФ (уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников и мемориальных сооружений). Напомню, что 6 марта 2026 года на нашем главном мемориале в Курске, где покоятся герои Великой Отечественной войны, бригады повредили надгробные обелиски, плиты, таблички, фотографии и элементы надгробий", – сообщил Хинштейн на платформе Max.
Губернатор добавил, что после того, как произошедшее вскрылось, управление по госохране объектов культурного наследия по его поручению направило заявление в следственное управление СК России по Курской области.
"Да, сейчас на мемориале проходят масштабные работы, но: это до сих пор остаётся местом памяти и поклонения. Да, мы демонтируем могильные плиты, которые требуют ремонта или реставрации, но: ни в коем случае их нельзя разбивать или вредить. Наши герои отдали за нас жизнь, и мы обязаны относиться к ним с уважением. Жаль, что в наше время, в нашем регионе случаются такие прецеденты", – отметил он.
По словам главы региона, работы на главном мемориале, которые начались за счёт средств других регионов, продолжаются.
"Еженедельно туда выезжает комиссия с участием и ветеранского сообщества, и историков, и градозащитников. Я рассчитываю, что все виновные за содеянное понесут справедливое наказание", – добавил губернатор.