Рейтинг@Mail.ru
В Курске возбудили дело после повреждения могильных плит на мемориале - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 09.04.2026
В Курске возбудили дело после повреждения могильных плит на мемориале

В Курске возбудили уголовное дело после повреждения могильных плит на мемориале

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 9 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту повреждения могильных плит во время ремонтных работ на мемориале Памяти павших в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Правоохранители возбудили уголовное дело по факту повреждений могильных плит на мемориале Памяти павших в Курске. Статья — 243.4 УК РФ (уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников и мемориальных сооружений). Напомню, что 6 марта 2026 года на нашем главном мемориале в Курске, где покоятся герои Великой Отечественной войны, бригады повредили надгробные обелиски, плиты, таблички, фотографии и элементы надгробий", – сообщил Хинштейн на платформе Max.
Губернатор добавил, что после того, как произошедшее вскрылось, управление по госохране объектов культурного наследия по его поручению направило заявление в следственное управление СК России по Курской области.
"Да, сейчас на мемориале проходят масштабные работы, но: это до сих пор остаётся местом памяти и поклонения. Да, мы демонтируем могильные плиты, которые требуют ремонта или реставрации, но: ни в коем случае их нельзя разбивать или вредить. Наши герои отдали за нас жизнь, и мы обязаны относиться к ним с уважением. Жаль, что в наше время, в нашем регионе случаются такие прецеденты", – отметил он.
По словам главы региона, работы на главном мемориале, которые начались за счёт средств других регионов, продолжаются.
"Еженедельно туда выезжает комиссия с участием и ветеранского сообщества, и историков, и градозащитников. Я рассчитываю, что все виновные за содеянное понесут справедливое наказание", – добавил губернатор.
ПроисшествияКурскКурская областьРоссияАлександр ХинштейнСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала