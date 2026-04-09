В России в марте выросла выдача автокредитов

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Выдача автокредитов в России в марте выросла в 1,5 раза – до 156,4 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".

Показатель продемонстрировал такой рост как в месячном (+47%), так и в годовом выражении (+52,6%).

Количество автокредитов в марте превысило 100 тысяч (+46,1% к февралю, +22,4% к марту 2025 года).