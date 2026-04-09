Рейтинг@Mail.ru
В России в марте выросла выдача автокредитов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:44 09.04.2026
В России в марте выросла выдача автокредитов

РИА Новости: в России в марте выросла в 1,5 раза выдача автокредитов

© Fotolia / rh2010Покупка нового автомобиля в салоне
Покупка нового автомобиля в салоне - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Fotolia / rh2010
Покупка нового автомобиля в салоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Выдача автокредитов в России в марте выросла в 1,5 раза – до 156,4 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Показатель продемонстрировал такой рост как в месячном (+47%), так и в годовом выражении (+52,6%).
Количество автокредитов в марте превысило 100 тысяч (+46,1% к февралю, +22,4% к марту 2025 года).
Средний чек по автокредиту в прошлом месяце вырос в годовом выражении на четверть – до 1,53 миллиона рублей. При этом по сравнению с февралем показатель увеличился на 0,6%.
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала