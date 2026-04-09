У космодрома "Байконур" большое будущее, заявили в Казахстане - РИА Новости, 09.04.2026
18:57 09.04.2026
У космодрома "Байконур" большое будущее, заявили в Казахстане

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Казахстан и Россия совместными усилиями сохранили космодром "Байконур", который продолжает развиваться и имеет большое будущее, заявил в четверг председатель аэрокосмического комитета, министерства искусственного интеллекта и цифрового развития республики Баубек Оралмагамбетов.
"Несмотря на 1991 год, какие-то сложные процессы, мы вместе сохранили "Байконур". Космодром развивается и у него большое будущее", - заявил Оралмагамбетов, выступая на российском космический форуме в Москве.
Ранее в четверг Оралмагамбетов сообщил, что первый пуск ракеты "Союз-5" в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" намечен на ближайшие дни.
В соответствии с российско-казахстанским соглашением, город Байконур является административно-территориальной единицей Казахстана, функционирующей в условиях аренды. На период аренды комплекса "Байконур" до 2050 года населенный пункт наделен статусом, соответствующим городу федерального значения, с особым режимом безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан.
