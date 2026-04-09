Опрос показал, сколько россиян называют себя кошатниками - РИА Новости, 09.04.2026
07:09 09.04.2026
Опрос показал, сколько россиян называют себя кошатниками

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Более половины россиян называют себя кошатниками, а доля собачников составила 42%, следует из данных опроса телеканала "Лапки LIVE", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Больше половины россиян (58%) называют себя кошатниками. А доля собачников составила 42%. Почти столько же хозяев собак (41%) мечтают не расставаться с питомцем и брать его на работу", - следует из данных опроса.
Аналитики выяснили, что работать в офисе вместе с котами и кошками хотели бы 29% хозяев, при этом более 35% кошатников любят наблюдать за питомцами через видеокамеру.
"Почти 70% собачников поздравляют своих четвероногих друзей с днем рождения и новым годом и преподносят им игрушки и угощения. А кошатники - чуть более 30%", - следует из данных опроса.
Отмечается, что социальные сети заводят чаще для собак (31%) и лишь 22% для кошек. По данным опроса, о съемках питомца в кино также мечтают больше хозяев собак (38%) и всего 15% владельцев кошек.
Опрос проводился в апреле 2026 года на ресурсах телеканала "Лапки LIVE" (входит в "Цифровое Телесемейство") - в нем приняли участие 2100 человек.
