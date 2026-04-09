Опрос показал, сколько россиян называют себя кошатниками

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Более половины россиян называют себя кошатниками, а доля собачников составила 42%, следует из данных опроса телеканала "Лапки LIVE", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Аналитики выяснили, что работать в офисе вместе с котами и кошками хотели бы 29% хозяев, при этом более 35% кошатников любят наблюдать за питомцами через видеокамеру.

"Почти 70% собачников поздравляют своих четвероногих друзей с днем рождения и новым годом и преподносят им игрушки и угощения. А кошатники - чуть более 30%", - следует из данных опроса.

Отмечается, что социальные сети заводят чаще для собак (31%) и лишь 22% для кошек. По данным опроса, о съемках питомца в кино также мечтают больше хозяев собак (38%) и всего 15% владельцев кошек.