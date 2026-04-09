Волейболистка казанского "Динамо" Королева взяла паузу в карьере
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
09:52 09.04.2026 (обновлено: 09:53 09.04.2026)
Волейболистка казанского "Динамо" Королева взяла паузу в карьере

Волейболистка казанского "Динамо" Королева объявила, что взяла паузу в карьере

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРоссийская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Ирина Королева в матче по волейболу между женскими сборными Олимпийского комитета России (командой ОКР) и Италии на XXXII Олимпийских играх в Токио.
Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Ирина Королева в матче по волейболу между женскими сборными Олимпийского комитета России (командой ОКР) и Италии на XXXII Олимпийских играх в Токио. - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Волейболистка сборной России, блокирующая казанского "Динамо" Ирина Королева (Заряжко) заявила РИА Новости, что приняла решение взять паузу в профессиональной карьере, чтобы подумать о родительстве.
Королевой 34 года. Волейболистка с 2013 года выступает за сборную России, с которой дважды становилась чемпионкой Европы. Также на ее счету бронзовые награды Гран-при и Кубка мира. Королева защищает цвета "Динамо" на протяжении девяти сезонов (2016–2023, 2024–2026) и является рекордсменкой клуба по количеству проведенных матчей.
"Я беру паузу в карьере. Именно паузу, про завершение карьеры не говорю, рассматриваю именно как паузу. Мы хотим подумать о родительстве, о себе, о семье, поэтому на сегодняшний день приняли решение взять паузу. А о будущем уже, как дальше будет, посмотрим, когда придет время", - сказала Королева.
В составе казанского клуба волейболистка становилась чемпионкой России, шестикратной обладательницей Кубка России, четырехкратной победительницей Суперкубка России, а также выигрывала Кубок Европейской конфедерации волейбола. Она дважды признавалась лучшей блокирующей Кубка России. Помимо казанского "Динамо", Королева выступала за хабаровский "Самородок", екатеринбургскую "Уралочку-НТМК" и петербургскую "Ленинградку". Волейболистка введена в Зал славы казанского "Динамо".
В 2017 году Королева вышла замуж.
Матч-центр
Матч-центр
