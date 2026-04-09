Космонавт Кикина заявила о неизбежности развития космического туризма

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Космический туризм будет развиваться и становиться всё более доступным, это неизбежность, считает космонавт Анна Кикина.
"Туризм и вообще космос будет развиваться. Это неизбежность", - сказала Кикина в ходе сессии на Российском космическом форуме в Национальном центре "Россия".
По ее словам, ракет будет становиться всё больше и больше, а полеты в космос будут всё более доступны для людей.
Анна Кикина в 2022 году первой из российских космонавтов слетала на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon, сейчас она готовится к полёту на "Союзе" летом 2026 года.
В России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса.