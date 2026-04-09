"Хайпуете!" Соболев обвинил журналистов после матча со "Спартаком"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев поругался с журналистами после поражения команды от московского "Спартака" в полуфинале пути регионов Кубка России по футболу.
В среду "Зенит" в серии пенальти уступил "Спартаку" и завершил выступление в Кубке России. Соболев появился на поле на 62-й минуте.
"Вы не с уважением относитесь. Вы хотите хайповать", - заявил Соболев в пикировке с журналистами и отказался отвечать на вопросы.
Соболеву 29 лет. Он перешел в "Зенит" из "Спартака" в августе 2024 года. Всего в текущем сезоне нападающий провел 31 матч и забил 10 мячей.