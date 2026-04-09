Пять миллиардов и покровители: как работала схема "золотой судьи" Хахалевой

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Елена Хахалева, бывший зампред Краснодарского краевого суда, бежала от следствия. Ее задержали в Баку в январе этого года. А на днях силовики раскрыли коррупционную схему, масштаб которой поражает.
От бегства до провала экстрадиции
В 2021-м Высшая квалификационная коллегия судей разрешила Следственному комитету возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Она отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но обманывала сотрудников, заполнявших табели, и незаконно получила почти 1,2 миллиона рублей.
Пятого февраля апелляционный суд в Баку отменил арест и передал ее под надзор полиции. А 10 марта азербайджанский суд отказал в экстрадиции Хахалевой в Россию.
Семейный холдинг под крышей мантии
Силовики раскрыли РИА Новости детали того, как именно работала коррупционная схема. Хахалева использовала свое высокое должностное положение и судейские полномочия для развития семейного бизнеса.
Также стало известно, что она была замужем за криминальным авторитетом по кличке Робсон (Роберт Хахалев). С ним судья фиктивно развелась в 2004-м.
В схеме фигурируют:
- Рубен Татулян;
- его подельник Ваагн Саркисян;
- совладелец группы строительных компаний "АВА" Вазген Арутюнян.
С помощью судебных механизмов Роберт Хахалев приобретал инвестиционно привлекательные земли публичной собственности без выплаты их реальной стоимости в казну. Затем эти участки использовались для коммерческой и жилой застройки. Доходы, как стало известно РИА Новости, составили не менее пяти миллиардов рублей. Свыше одного миллиарда из них Хахалевы вывели за рубеж, остальное направили на покупку высоколиквидных активов.
Сто решений ради 13 тысяч гектаров
Масштаб махинаций поражает. С 2010 по 2015-й подведомственные Хахалевой суды приняли свыше ста неправосудных решений. На их основании коммерческие структуры Роберта Хахалева вывели из государственного земельного фонда и заполучили в собственность 13 тысяч гектаров особо ценных сельскохозяйственных угодий стоимостью не менее 1,8 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве велась через ряд индивидуальных предпринимателей и компаний с общей капитализацией около шести миллиардов рублей.
Сестра-покровитель
Отдельная история — сестра Елены Хахалевой, Наталия Хахалева, судья арбитражного суда Краснодарского края. 6 апреля глава Верховного суда Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционной проверки в ее отношении. Основанием стали активы, не соответствующие задекларированным доходам.
По словам собеседника РИА Новости в правоохранительных органах, Наталия Хахалева оказывала покровительство семейному холдингу, защищая его от претензий контрольно-надзорных органов. Более того, она на регулярной основе принимала решения в пользу коммерческих структур, уклоняющихся от уплаты налогов, за что получала незаконное вознаграждение. В результате бюджет недополучил свыше миллиарда рублей.
Вырученные средства Наталия направляла на приобретение дорогостоящего имущества. Она купила:
- 2 домовладения общей площадью 510 кв. м;
- 3 земельных участка общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров в элитных коттеджных поселках в Туапсинском районе Краснодарского края и Одинцовском районе Московской области;
- автомобиль Porsche Cayenne Turbo.
© Sputnik / StringerСудья Елена Хахалева
Чтобы скрыть противоправное поведение от вышестоящего руководства и органов судейского сообщества, Наталия регистрировала активы на свою мать Ольгу Хахалеву, которая не имела достаточных доходов для их приобретения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Соседство на миллионы
По данным источника РИА Новости, Хахалеву задержали в аэропорту Баку при попытке вылететь в Дубай. Ее сняли с рейса прямо на паспортном контроле.
Маршрут был выбран неслучайно. В ОАЭ у бывшей судьи обнаружили виллу с бассейном на искусственном острове Джумейра стоимостью 90 миллионов рублей. На том же острове, предположительно, находится недвижимость, связанная с семьей Владимира Зеленского, — там проживает его теща.