15:42 09.04.2026
Заседания по делам против Нетаньяху возобновятся в воскресенье, пишут СМИ

© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр – РИА Новости. Судебные заседания по уголовным делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжатся в воскресенье после паузы, вызванной началом конфликта с Ираном, сообщила израильская газета Jerusalem Post.
"Слушания по уголовным делам против премьер-министра Биньямина Нетаньяху возобновится в воскресенье после паузы в несколько недель, вызванной ограничениями в работе судебной системы из-за войны с Ираном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что слушания будут проходить в том же формате, что и были до иранского конфликта: по воскресеньям в иерусалимском суде, с понедельника по среду в окружном суде Тель-Авива.
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В соответствии с судейским постановлением Нетаньяху должен давать показания три раза в неделю, однако этот график неоднократно нарушался по разным причинам.
В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков – эксклюзивных сигар и шампанского – от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
