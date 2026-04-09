КНДР провела испытания тактической баллистической ракеты

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. КНДР на этой неделе провела ряд военных испытаний, в том числе испытания боеголовки тактической баллистической ракеты, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Главное управление ракетостроения КНДР 6, 7 и 8 апреля провели испытание... оценки применимости в боевых условиях и мощности разбросной боеголовки тактической баллистической ракеты", - пишет агентство.

Отмечается, что в ходе испытаний было подтверждено, что кассетная боеголовка баллистической ракеты класса "земля-земля" типа Hwasongpho-11 Ka способна поразить цель в зоне 6,5-7 гектаров.

Кроме того, были проведены испытания электромагнитной системы вооружения, а также имитационных бомб из углеродного волокна.