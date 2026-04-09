КНДР провела испытания тактической баллистической ракеты
00:25 09.04.2026 (обновлено: 00:41 09.04.2026)
КНДР провела испытания тактической баллистической ракеты

КНДР провела испытания боеголовки тактической баллистической ракеты

© Фото : ЦТАК
Пуск северокорейской баллистической ракеты
© Фото : ЦТАК
Пуск северокорейской баллистической ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. КНДР на этой неделе провела ряд военных испытаний, в том числе испытания боеголовки тактической баллистической ракеты, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Главное управление ракетостроения КНДР 6, 7 и 8 апреля провели испытание... оценки применимости в боевых условиях и мощности разбросной боеголовки тактической баллистической ракеты", - пишет агентство.
Отмечается, что в ходе испытаний было подтверждено, что кассетная боеголовка баллистической ракеты класса "земля-земля" типа Hwasongpho-11 Ka способна поразить цель в зоне 6,5-7 гектаров.
Кроме того, были проведены испытания электромагнитной системы вооружения, а также имитационных бомб из углеродного волокна.
Также агентство сообщает, что Управление по изучению систем вооружений ПВО провело испытания для подтверждения боевой надежности мобильного зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса.
Пуск северокорейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
