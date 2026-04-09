АНКАРА, 9 мар – РИА Новости. Турция рассчитывает, что перемирие между США и Ираном коснется Ливана и будет устойчивым, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.
"Приветствуем решение о временном перемирии. Надеемся, что данное соглашение коснется и Ливана, будет устойчивым. Будем внимательно следить за планируемым переговорным процессом в Исламабаде, со своей стороны готовы оказать всю необходимую поддержку для установления стабильности в нашем регионе", - заявил Фидан на пресс-конференции с сирийским коллегой в четверг в Анкаре.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о гибели мирных жителей и разрушениях. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.