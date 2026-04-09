"У вас этого нет". Иран сделал неожиданное предложение Трампу

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Посольство Ирана в Южно-Африканской Республике сравнило Израиль с бешеной собакой и предложило президенту США Дональду Трампу надеть на него поводок.
"Трамп, если у вас нет поводка для бешеной собаки — Израиля, нам раздобыть его для вас?" — говорится в публикации на платформе X.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. МИД ИРИ позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Говоря о ситуации в Ливане, глава Белого дома отметил, что прекращение ударов Израиля по этой стране не включали в режим прекращения огня из-за "Хезболлы".