СМИ: в Иране в результате падения БПЛА Израиля, сбитого ПВО, погиб ребенок
00:07 09.04.2026
СМИ: в Иране в результате падения БПЛА Израиля, сбитого ПВО, погиб ребенок

Reuters: в Иране в результате падения БПЛА Израиля, сбитого ПВО, погиб ребенок

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ребенок погиб в провинции Хузестан на юго-западе Ирана после падения сбитого израильского беспилотника, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ.
"Один ребенок погиб после того, как израильский беспилотник был сбит ПВО Ирана в иранской провинции Хузестан в среду вечером", - передает агентство.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
