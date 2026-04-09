СМИ: в Иране в результате падения БПЛА Израиля, сбитого ПВО, погиб ребенок

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ребенок погиб в провинции Хузестан на юго-западе Ирана после падения сбитого израильского беспилотника, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ.
"Один ребенок погиб после того, как израильский беспилотник был сбит ПВО Ирана в иранской провинции Хузестан в среду вечером", - передает агентство.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.