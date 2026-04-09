Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы выпустил 334 интроскопа с ИИ - РИА Новости, 09.04.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы выпустил 334 интроскопа с ИИ в прошлом году

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" выпустил 334 досмотровых комплекса с искусственным интеллектом (ИИ) в 2025 году, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, производитель усовершенствовал нейросеть, расширив базу данных для распознавания более чем в 1,5 раза — до 8,5 миллиона позиций.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы уделяем особое внимание безопасности городского транспорта. В столичном метрополитене ежедневно совершается около 8 миллионов поездок. Это один из самых надежных и комфортных видов транспорта. Гарантию безопасности пассажиров обеспечивает в том числе досмотровое оборудование. Сегодня в метро применяются устройства, которые производит резидент ОЭЗ Москвы", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Он отметил, что за время работы в ОЭЗ компания выпустила инновационную продукцию на 9,2 миллиарда рублей.
Таким образом, досмотровый интроскоп компании "Диагностика-М" представляет собой рентгено-телевизионную установку для сканирования грузов и багажа. Предприятие оснащает с 2024 года все устройства нового поколения системой ИИ собственной разработки.
Компания выпустила свыше 600 досмотровых установок с системой ИИ. Интроскопы нового поколения работают в Мосгордуме, Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С.П. Боткина, кинозаводе "Метмаш", а также на речных причалах возле Парка Горького и музея-заповедника "Коломенское", автовокзале "Красногвардейский" и объектах Московской патриархии.
Самыми крупными парками таких устройств располагают Московский метрополитен и ОАО "Российские железные дороги".
ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. Проект трансформировался за это время из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, которые определяют технологический суверенитет страны. На данный момент на 10 площадках общей площадью 392 гектара локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ и робототехнику. Здесь создано 30 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.
Столица активно развивает промкомплексы и предприятия, которые связаны с транспортной системой. Поддержка города позволяет им повышать эффективность производства и развивать кадровый потенциал, что вносит вклад в реализацию нацпроекта "Производство транспорта".
Ранее Ликсутов сообщал, что предприятие "ИнтехПро" вошло в число резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва", компания реализует проект по производству компьютеров с использованием российских электронных компонентов и печатных плат.
