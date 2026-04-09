В Муроме произошла вспышка кишечной инфекции

ТУЛА, 9 апр – РИА Новости. Жители Мурома Владимирской области обращаются в больницы с симптомами острой кишечной инфекции, региональный Роспотребнадзор устанавливает источники заражения, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"На контроле прокуратуры региона находится ситуация, связанная с многочисленными обращениями жителей Мурома в медицинские учреждения с симптомами острой кишечной инфекции. Управлением Роспотребнадзора проводятся соответствующие проверочные мероприятия с целью установления источников заражения, а также даны соответствующие рекомендации жителям", - говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры.
При этом точное число обратившихся за медицинской помощью не приводится.
По данным пресс-службы Роспотребнадзора Владимирской области, установлен постоянный мониторинг качества питьевой воды, исследуются материалы от заболевших. В очагах заболеваний организовано медицинское наблюдение за контактными лицами.
В ведомстве попросили жителей соблюдать правила личной и общественной гигиены, а также использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду.
1 ноября 2025, 23:51