Рейтинг@Mail.ru
В Муроме произошла вспышка кишечной инфекции
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 09.04.2026
В Муроме произошла вспышка кишечной инфекции

В Муроме произошла вспышка кишечной инфекции, источник устанавливают

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 9 апр – РИА Новости. Жители Мурома Владимирской области обращаются в больницы с симптомами острой кишечной инфекции, региональный Роспотребнадзор устанавливает источники заражения, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"На контроле прокуратуры региона находится ситуация, связанная с многочисленными обращениями жителей Мурома в медицинские учреждения с симптомами острой кишечной инфекции. Управлением Роспотребнадзора проводятся соответствующие проверочные мероприятия с целью установления источников заражения, а также даны соответствующие рекомендации жителям", - говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры.
При этом точное число обратившихся за медицинской помощью не приводится.
По данным пресс-службы Роспотребнадзора Владимирской области, установлен постоянный мониторинг качества питьевой воды, исследуются материалы от заболевших. В очагах заболеваний организовано медицинское наблюдение за контактными лицами.
В ведомстве попросили жителей соблюдать правила личной и общественной гигиены, а также использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду.
ПроисшествияМуромВладимирская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала