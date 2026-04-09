Получивший травму в плей-офф КХЛ нападающий "Авангарда" перенес операцию

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Нападающий омского "Авангарда" Иван Игумнов успешно перенес операцию на ноге, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок восстановления игрока не уточняется. Игумнов получил травму ноги 26 марта в первом периоде второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина против нижнекамского "Нефтехимика" (3:4 ОТ). Нападающий попал под силовой прием форварда Матвея Надворного, после чего покинул лед при помощи врачей.
Ранее Игумнов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская организация) опубликовал фото ноги в гипсе, указав, что находится в медицинском учреждении Мюнхена.
"Нападающий Иван Игумнов перенес операцию. Все прошло хорошо! Посылаем Ване лучи добра и поддержки, восстанавливайся, мы с тобой!" - говорится в публикации.
Игумнову 29 лет. В текущем сезоне нападающий провел 65 матчей в регулярном чемпионате и набрал 11 очков (5 голов + 6 передач).