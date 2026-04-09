Рейтинг@Mail.ru
Получивший травму в плей-офф КХЛ нападающий "Авангарда" перенес операцию - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:14 09.04.2026
Получивший травму в плей-офф КХЛ форвард "Авангарда" Игумнов перенес операцию

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч "Авангард" - "Металлург Мг"
Хоккей. КХЛ. Матч Авангард - Металлург Мг - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Нападающий омского "Авангарда" Иван Игумнов успешно перенес операцию на ноге, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок восстановления игрока не уточняется. Игумнов получил травму ноги 26 марта в первом периоде второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина против нижнекамского "Нефтехимика" (3:4 ОТ). Нападающий попал под силовой прием форварда Матвея Надворного, после чего покинул лед при помощи врачей.
Ранее Игумнов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская организация) опубликовал фото ноги в гипсе, указав, что находится в медицинском учреждении Мюнхена.
"Нападающий Иван Игумнов перенес операцию. Все прошло хорошо! Посылаем Ване лучи добра и поддержки, восстанавливайся, мы с тобой!" - говорится в публикации.
Игумнову 29 лет. В текущем сезоне нападающий провел 65 матчей в регулярном чемпионате и набрал 11 очков (5 голов + 6 передач).
ХоккейСпортИван ИгумновАвангардНефтехимикКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Ак Барс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Астон Вилла
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ноттингем Форрест
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Сельта
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    АЕК Афины
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фиорентина
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Страсбур
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шахтер Донецк
    АЗ Алкмар
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала