Получивший травму в плей-офф КХЛ нападающий "Авангарда" перенес операцию

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Нападающий омского "Авангарда" Иван Игумнов успешно перенес операцию на ноге, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Срок восстановления игрока не уточняется. Игумнов получил травму ноги 26 марта в первом периоде второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина против нижнекамского " Нефтехимика " (3:4 ОТ). Нападающий попал под силовой прием форварда Матвея Надворного, после чего покинул лед при помощи врачей.

Ранее Игумнов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская организация) опубликовал фото ноги в гипсе, указав, что находится в медицинском учреждении Мюнхена.

"Нападающий Иван Игумнов перенес операцию. Все прошло хорошо! Посылаем Ване лучи добра и поддержки, восстанавливайся, мы с тобой!" - говорится в публикации.