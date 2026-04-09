Совет Госдумы рассмотрит расширение оснований для выдворения мигрантов

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Совет Госдумы в понедельник приступит к рассмотрению законопроекта о расширении почти вдвое перечня оснований для выдворения иностранцев из РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В понедельник Совет Государственной Думы приступит к рассмотрению законопроекта в части повышения общественной безопасности и усиления контроля за поведением иностранных граждан", - написал Володин в своем канале на платформе Max

Председатель Госдумы отметил, что на сегодняшний день в КоАП выдворение в качестве меры ответственности для мигрантов предусмотрено в 22 статьях, среди которых: незаконный оборот наркотиков; пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений, нарушение иммиграционных правил, режима Государственной границы и другие.

"По данным МВД, в 2025 году за нарушение законодательства нашей страны из России было выдворено 72 тысячи иностранных граждан", - заявил он.

Володин подчеркнул, что законопроектом предлагается почти вдвое расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранты будут подлежать выдворению, - с 22 до 43 статей КоАП.

По его словам, в него войдут: нарушение общественного порядка; неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, войск национальной гвардии в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению безопасности; совершение действий, повлёкших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств.

Также в перечень предлагается включить распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность; публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации, призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении нашей страны, её граждан или компаний.

"За ряд правонарушений помимо выдворения также могут назначить штрафы, повышение которых предусмотрено законодательной инициативой. Те, кто приезжает в нашу страну, должны соблюдать законы Российской Федерации", - добавил председатель Госдумы.