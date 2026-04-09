Совет Госдумы рассмотрит расширение оснований для выдворения мигрантов - РИА Новости, 09.04.2026
11:02 09.04.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Совет Госдумы в понедельник приступит к рассмотрению законопроекта о расширении почти вдвое перечня оснований для выдворения иностранцев из РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В понедельник Совет Государственной Думы приступит к рассмотрению законопроекта в части повышения общественной безопасности и усиления контроля за поведением иностранных граждан", - написал Володин в своем канале на платформе Max.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Госдума одобрила обязанность детей мигрантов в 18 лет оформить патент
18 марта, 13:33
Председатель Госдумы отметил, что на сегодняшний день в КоАП выдворение в качестве меры ответственности для мигрантов предусмотрено в 22 статьях, среди которых: незаконный оборот наркотиков; пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений, нарушение иммиграционных правил, режима Государственной границы и другие.
"По данным МВД, в 2025 году за нарушение законодательства нашей страны из России было выдворено 72 тысячи иностранных граждан", - заявил он.
Володин подчеркнул, что законопроектом предлагается почти вдвое расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранты будут подлежать выдворению, - с 22 до 43 статей КоАП.
По его словам, в него войдут: нарушение общественного порядка; неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, войск национальной гвардии в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению безопасности; совершение действий, повлёкших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств.
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Эксперты выяснили, сколько зарабатывают молодые мигранты в России
4 апреля, 08:21
Также в перечень предлагается включить распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность; публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации, призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении нашей страны, её граждан или компаний.
"За ряд правонарушений помимо выдворения также могут назначить штрафы, повышение которых предусмотрено законодательной инициативой. Те, кто приезжает в нашу страну, должны соблюдать законы Российской Федерации", - добавил председатель Госдумы.
Володин напомнил, что с 2024 года Госдумой принято 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики, большая часть из них инициирована депутатами.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
В России вступили в силу законы о снижении долговой нагрузки на граждан
5 апреля, 10:45
 
