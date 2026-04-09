В ГД предложили считать медработникам из приграничья год стажа за три

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить для медицинских работников и сотрудников МЧС России, выполняющих обязанности на прифронтовых и приграничных территориях, льготное исчисление стажа для пенсии по формуле "один год за три года".

Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу рассмотреть инициативу о введении льготного исчисления стажа по формуле "один год за три года" при назначении пенсии для медицинских работников, а также работников (сотрудников) системы МЧС России , выполняющих трудовые и служебные обязанности в условиях устойчивых угроз жизни и здоровью на прифронтовых и приграничных территориях, включая Белгородскую и Курскую области , а также ДНР ЛНР , Запорожскую и Херсонскую области и иные территории, где фактически сложился режим систематических обстрелов и атак БПЛА", - сказано в документе.

В письме отмечается, что медработники и сотрудники МЧС не принимают на себя обязательств участия в боевых действиях и не относятся к категориям, для которых выполнение задач в условиях вооруженного конфликта является элементом прохождения военной службы, однако объективно исполняют трудовые и служебные обязанности в обстановке, выходящей за пределы обычных условий гражданской службы и труда.

Как рассказал РИА Новости Миронов , медики оказывают экстренную и плановую медицинскую помощь, работают в стационарах, занимаются эвакуацией граждан, при этом сотрудники МЧС России проводят поисково-спасательные работы, тушат пожары, ликвидируют последствия ударов БПЛА, и их жизнь, здоровье находятся в постоянной опасности.

"О масштабах работы МЧС России в приграничных регионах можно судить по статистике выездов для работы в опасных ситуациях. Например, в Белгородской области с начала 2025 года спасатели 1 125 раз выезжали на ликвидацию последствий обстрелов. Они потушили 726 пожаров, при этом были зафиксированы случаи повреждения и утраты пожарно-спасательной техники, а также ранения личного состава", - добавил он.

Парламентарий подчеркнул, что работа медиков и спасателей в сложных условиях получает высокую оценку со стороны государства.