Горячкина впервые выиграла партию на шахматном турнире претенденток

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Россиянка Александра Горячкина взяла верх над представительницей Индии Дивьей Дешмукх в десятом туре шахматного турнира претенденток, проходящего на Кипре.
Партия завершилась на 63-м ходу, Горячкина играла черными. Российская шахматистка одержала свою первую победу на турнире после восьми ничьих и одной проигранной партии.
Результаты других партий:
Анна Музычук (Украина) - Рамешбабу Вайшали (Индия) - 0,5:0,5;
Бибисара Асаубаева (Казахстан) - Чжу Цзиньэр (Китай) - 1:0.
По итогам десяти туров единоличным лидером стала Вайшали (6 очков), далее расположились Чжу Цзиньэр и Музычук (по 5,5), Горячкина, Екатерина Лагно и Асаубаева (по 5), Дешмукх (4,5) и замыкающая таблицу Тань Чжунъи (3,5).
Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.