Германия готова помочь в обеспечении безопасности судоходства в Ормузе

БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Германия готова помочь в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе после заключения мира и при наличии соответствующего мандата, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Ранее агентство Блумберг передавало, что США требуют от союзников в Европе в течение нескольких дней представить планы по обеспечению судоходства в Ормузском проливе.
"Как вы знаете, вчера я снова разговаривал с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом... Я заверил его, что после заключения мирного соглашения Германия поможет обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе при условии наличия мандата и жизнеспособного плана для этого. Генеральный секретарь Марк Рютте также передал это послание вчера в Вашингтоне",- заявил Мерц. Трансляция заявления для прессы ведется телеканалом Phoenix.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.