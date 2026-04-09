Эксперт прокомментировал идею ограничить рекламу сладкой газировки

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Запрет указывать в рекламе сладких напитков, что они полезны для здоровья и хорошо утоляют жажду, выглядит оправданной мерой, рассказал интернет-изданию "Газета.ru" профессор кафедры рекламы университета "Синергия", экономист Сергей Зайнуллин.

В марте депутаты Госдумы от КПРФ предложили обязать производителей сладких газированных напитков сообщать в рекламе о вреде их избыточного потребления. В законопроекте предлагалось запретить утверждения о том, что их употребление способствует улучшению физического или эмоционального состояния, а также утверждения об их полезности или безвредности для здоровья человека.

"Запрет указывать в рекламе сладких напитков, что они полезны для здоровья и хорошо утоляют жажду, выглядит оправданной мерой", - приводит издание слова Зайнуллина.

При этом новые меры не станут фактором заметного снижения цен на сладкие напитки, уверен эксперт. Он пояснил, что даже если компании сократят маркетинговые расходы, это не значит, что они будут уменьшать стоимость продукции. По словам Зайнуллина, на практике производители редко опускают цены даже при снижении издержек.

"На практике напитки с высоким содержанием сахара утоляют жажду хуже, чем варианты без сахара. Ограничения на их рекламу могут помочь снизить потребление сахара и уменьшить вред от его избытка, особенно среди детей, которые чаще тянутся к такой продукции. Производители нередко используют сахар не только как подсластитель, но и как консервант, а также как способ сделать вкус напитков более привлекательным для потребителя", - отметил он.

Похожие ограничения уже действуют во многих странах, в том числе в Европе, напомнил эксперт.