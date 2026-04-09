Рейтинг@Mail.ru
"Новая газета" сообщила об обысках в своей редакции - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 09.04.2026 (обновлено: 15:36 09.04.2026)
"Новая газета" сообщила об обысках в своей редакции

В редакции «Новой газеты» в Москве прошли обыски

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание редакции "Новой газеты" в Москве. 9 апреля 2026
Здание редакции Новой газеты в Москве. 9 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Здание редакции "Новой газеты" в Москве. 9 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Новая газета" сообщила об обысках в своей редакции в Москве, добавив, что причину они не знают.
"Обыск в редакции "Новой газеты". Адвокатов не пускают в здание", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
В редакции заявили, что примерно в 12 часов дня по московскому времени в редакцию "Новой газеты" в Москве прибыли сотрудники спецслужб для проведения следственных действий.
"Мы не знаем причину - адвокатов редакции не пускают в офис, где также находится часть сотрудников", - говорится в сообщении.
МоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала