МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Новая газета" сообщила об обысках в своей редакции в Москве, добавив, что причину они не знают.
"Обыск в редакции "Новой газеты". Адвокатов не пускают в здание", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
В редакции заявили, что примерно в 12 часов дня по московскому времени в редакцию "Новой газеты" в Москве прибыли сотрудники спецслужб для проведения следственных действий.
"Мы не знаем причину - адвокатов редакции не пускают в офис, где также находится часть сотрудников", - говорится в сообщении.
26 марта, 16:17