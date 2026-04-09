"Новая газета" сообщила об обысках в своей редакции

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Новая газета" сообщила об обысках в своей редакции в Москве, добавив, что причину они не знают.

"Обыск в редакции "Новой газеты". Адвокатов не пускают в здание", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

В редакции заявили, что примерно в 12 часов дня по московскому времени в редакцию "Новой газеты" в Москве прибыли сотрудники спецслужб для проведения следственных действий.