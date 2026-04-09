Гарбузов: Москва представила разработки в сфере фотоники на выставке

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Московские предприятия показали достижения в сфере фотоники и лазерных технологий на международной специализированной выставке "Фотоника-2026", рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что среди участников — ведущие столичные производители инновационного оборудования, радиоэлектронных компонентов и другой продукции.

"Москва по праву считается ведущим центром радиоэлектронной промышленности России. На территории города сосредоточено свыше 850 предприятий этой отрасли, что составляет почти 20% от общего числа предприятий столицы. Эти организации не только обеспечивают значительный объем промышленного производства, но и играют ключевую роль в развитии научно‑технического потенциала страны. Предприятия ведут передовые научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские разработки, непрерывно совершенствуют выпускаемую продукцию с учетом актуальных технологических трендов и требований рынка", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Министр добавил, что благодаря этому предприятия активно выводят на рынок инновационные решения: от компонентов и модулей до комплексных систем в сферах телекоммуникаций, микроэлектроники, приборостроения.

В специализированной выставке "Фотоника-2026" приняли участие около 50 столичных компаний. Среди них один из резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" — Зеленоградский нанотехнологический центр. Предприятие представило ключевые компоненты для современных систем передачи данных — устройства, позволяющие существенно увеличить объем передаваемой информации, и специальные модули для повышения скорости обмена. Центр также серийно производит оптические чипы по собственной технологии полного цикла. Это позволяет развивать отечественные телекоммуникационные системы и делать их более надежными и быстрыми.

Компания "Авеста", которая уже свыше 35 лет создает современное лазерное оборудование, показала на выставке линейку новых приборов. Это различные виды лазеров, измерительные устройства, специальные оптические элементы и другие технические решения. На данный момент у производителя более 4,5 тысячи клиентов по всему миру, а в штате работает около 90 специалистов. Разработки применяются в научных исследованиях и для обработки материалов, что способствует развитию многих отраслей.

Также продукцию представило предприятие радиоэлектронной промышленности "Оптрон", которое входит в холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех". Компания разрабатывает и выпускает электронные компоненты, в том числе стабилитроны, разные виды диодов, матричные индикаторы и гибридные схемы. На данный момент производитель работает над новыми изделиями, которые по ряду параметров превосходят аналоги из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это фотоприемники для оптических трансиверов ROSA (роза). Они нужны для высокотехнологичного оптоэлектронного оборудования. Например, для дальномеров и телекоммуникационных трансиверов.

Другая новинка предприятия — лазерные диоды синего и красного цвета. Их можно использовать в промышленных и взрывозащищенных системах освещения. Разработчики могут адаптировать технические параметры под конкретные задачи заказчиков.

Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в городе открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. Сейчас в Москве работают почти 4,6 тысячи промкомпаний, на которых занято более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и другие инструменты.